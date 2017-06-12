ЧМ-2018. Отбор

Вашему вниманию обзор матча отборочного турнира ЧМ-2018 между Исландией и Хорватией.

Исход поединка исландцев и хорватов решил единственный гол. Победа скандинавской сборной позволила командам сравняться по очкам и совместно возглавить таблицу.

Исландия — Хорватия 1:0

Гол: Магнуссон, 90

Исландия: Хальдоурссон – Севарссон, Р. Сигурдссон (Ингасон, 90+1), Арнасон, Магнуссон – Гудмундсон, Хальфредссон, Гуннарсон, Б. Бьярнасон (Гисласон, 81) – Г. Сигурдссон, Финнбогассон (Б. Сигурдарсон, 77)

Хорватия: Л. Калинич – Йедвай, Ловрен, Вида, Пиварич – Модрич, Бадель — Перишич, Ковачич, Манджукич (Сантини, 88) — Н. Калинич (Брозович, 63)