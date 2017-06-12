ЧМ-2018. Отбор
Вашему вниманию видео голов и обзор матча отборочного турнира ЧМ-2018 между Косово и Турцией.
Радость игроков сборной Турции, aa.com.tr
12 июня 2017, 07:35
Несмотря на сложности по ходу матча, сборная Турции сумела одержать крупную победу над Косово. После 6 тура у Турции равное количество очков с Украиной.
Косово – Турция 1:4
Голы: Ррахмани, 22 — Шен, 6, Ундер, 31, Йылмаз, 60, Туфан, 82
Косово: Уйкани (Нуркович, 53), Алити, Ррахмани, Войвода, Пниши, Крюэзю, Алуши, Бериша, Зенели (Бериша, 53), Нухиу, Авдияй (Рашица, 74).
Турция: Бабаджан, Генюль, Калдырым (Кейбаши, 85), Сеюнджю, Топал, Инан, Туфан, Ундер, Шен (Мор, 80), Озъякуп (Язиджи, 74), Йылмаз.
Предупреждения: Бериша, Алуши — Йылмаз
Удаление: Бериша, 84.