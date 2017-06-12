Несмотря на сложности по ходу матча, сборная Турции сумела одержать крупную победу над Косово. После 6 тура у Турции равное количество очков с Украиной. 

Косово – Турция 1:4
Голы: Ррахмани, 22 — Шен, 6, Ундер, 31, Йылмаз, 60, Туфан, 82

Косово: Уйкани (Нуркович, 53), Алити, Ррахмани, Войвода, Пниши, Крюэзю, Алуши, Бериша, Зенели (Бериша, 53), Нухиу, Авдияй (Рашица, 74).

Турция: Бабаджан, Генюль, Калдырым (Кейбаши, 85), Сеюнджю, Топал, Инан, Туфан, Ундер, Шен (Мор, 80), Озъякуп (Язиджи, 74), Йылмаз.

Предупреждения: Бериша, Алуши — Йылмаз

Удаление: Бериша, 84.