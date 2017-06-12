ЧМ-2018. Отбор

Косово — Турция 1:4 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео голов и обзор матча отборочного турнира ЧМ-2018 между Косово и Турцией.

Радость игроков сборной Турции, aa.com.tr

Несмотря на сложности по ходу матча, сборная Турции сумела одержать крупную победу над Косово. После 6 тура у Турции равное количество очков с Украиной. Косово – Турция 1:4

Голы: Ррахмани, 22 — Шен, 6, Ундер, 31, Йылмаз, 60, Туфан, 82 Косово: Уйкани (Нуркович, 53), Алити, Ррахмани, Войвода, Пниши, Крюэзю, Алуши, Бериша, Зенели (Бериша, 53), Нухиу, Авдияй (Рашица, 74). Турция: Бабаджан, Генюль, Калдырым (Кейбаши, 85), Сеюнджю, Топал, Инан, Туфан, Ундер, Шен (Мор, 80), Озъякуп (Язиджи, 74), Йылмаз. Предупреждения: Бериша, Алуши — Йылмаз Удаление: Бериша, 84.