ЧМ-2018. Отбор
Вашему вниманию видео голов и обзор матча отборочного турнира ЧМ-2018 между Македонией и Испанией.
Испания победила Македонию, Getty Images
12 июня 2017, 08:07
Сборная Испании добыла достаточно простую победу над Македонией. Гости отличились дважды, на что македонцы ответили своим голом престижа.
Македония — Испания 1:2
Голы: Ристовски, 66 — Силва, 15, Коста, 27
Македония: Димитриевски — Тосевски (Трайковски, 74), Шиков, Мойсов (Тричковски, 85), Ристевский — Ристовски, Степанович (Элмас, 46), Спировски, Алиоски — Пандев, Несторовски
Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, Пике, Альба — Иньеста (Ньигес, 90+2), Бускетс, Тиаго (Коке, 73) — Иско, Коста, Силва (Педро, 68)
Предупреждения: Пандев, Мойсов, Элмас, Шиков, Ристовски — Силва, Альба