Сборная Испании добыла достаточно простую победу над Македонией. Гости отличились дважды, на что македонцы ответили своим голом престижа. 

Македония — Испания 1:2
Голы: Ристовски, 66 — Силва, 15, Коста, 27

Македония: Димитриевски — Тосевски (Трайковски, 74), Шиков, Мойсов (Тричковски, 85), Ристевский — Ристовски, Степанович (Элмас, 46), Спировски, Алиоски — Пандев, Несторовски

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, Пике, Альба — Иньеста (Ньигес, 90+2), Бускетс, Тиаго (Коке, 73) — Иско, Коста, Силва (Педро, 68)

Предупреждения: Пандев, Мойсов, Элмас, Шиков, Ристовски — Силва, Альба