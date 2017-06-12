ЧМ-2018. Отбор

Македония — Испания 1:2 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео голов и обзор матча отборочного турнира ЧМ-2018 между Македонией и Испанией.

Испания победила Македонию, Getty Images

Сборная Испании добыла достаточно простую победу над Македонией. Гости отличились дважды, на что македонцы ответили своим голом престижа. Македония — Испания 1:2

Голы: Ристовски, 66 — Силва, 15, Коста, 27 Македония: Димитриевски — Тосевски (Трайковски, 74), Шиков, Мойсов (Тричковски, 85), Ристевский — Ристовски, Степанович (Элмас, 46), Спировски, Алиоски — Пандев, Несторовски Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, Пике, Альба — Иньеста (Ньигес, 90+2), Бускетс, Тиаго (Коке, 73) — Иско, Коста, Силва (Педро, 68) Предупреждения: Пандев, Мойсов, Элмас, Шиков, Ристовски — Силва, Альба