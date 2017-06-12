ЧМ-2018. Отбор

Вашему вниманию видео голов и обзор матча отборочного турнира ЧМ-2018 между Италией и Лихтенштейном.

Италия ожидаемо разгромила скромный Лихтенштейн, который до некоторого времени неплохо держался. В первом тайме Скуадра Адзурра забила всего один гол, однако во второй половине показала более яркий футбол.

Италия — Лихтенштейн 5:0

Голы: Инсинье, 35, Белотти, 52, Эдер, 74, Бернардески, 82, Габббьядини, 90+1.

Италия: Буффон — Дармиан, Барцальи, Кьеллини, Спинаццола — Кандрева (Бернардески, 60), Пеллегрини, Де Росси, Инсинье — Белотти (Габбьядини, 75), Иммобиле (Эдер, 67).

Лихтенштейн: Йеле — Рехштайнер, Мален, Губшер, Геппель — Полверино (Кинтанс, 87) — Саланович (Брандле, 60), Хаслер, М.Бюхель, Бургмайер (Вольфингер, 68) — Фрик.

Предупреждение: Полверино.