ЧМ-2018. Отбор

Нападающий сборной Италии Маноло Габбьядини уверен, что команде по силам увезти 3 очка из Испании.

После 6 туров Италия и Испания возглавляют группу G. Пиренейцы опережают команду Габбьядини лишь по разнице мячей. В 7-м туре командам предстоит очный поединок в Мадриде.

"Конечно же, Италия может обыграть Испанию, у нас хорошая команда", — уверен Габбьядини.

В 6-м туре Маноло вышел на поле на 82-й минуте, но успел забить гол Лихтенштейну (5:0).

"Мы должны побеждать в каждом матче, а в конце отбора посмотрим, сколько у нас очков. Все стремятся сделать свой вклад в успехи команды".

Матч Испания – Италия состоится 2 сентября.