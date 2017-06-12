ЧМ-2018. Отбор

Обозреватель журнала "Футбол" и постоянный автор Football.ua Сергей Шевченко делится размышлениями по итогам матча сборной Украины

Украина выиграла. Не слишком зрелищно, не слишком убедительно, но это был тот случай, когда главное – результат. Потеря очков отбрасывала бы нас от лидеров, сейчас же шансы на первое-второе места слабо отличаются от тех, которые рисовались после жеребьевки. Теперь – чуть подробнее.

Забываем поражение от Мальты

Тем более матч, к счастью для нашего рейтинга, признан неофициальным. Если серьезно, то результаты товарищеских встреч в принципе нельзя принимать близко к сердцу. Примеров – уйма, особенно в истории сборной Украины, где не раз случались контрасты. Отбор к ЧМ-2006, финальный турнир Евро-2016 – вспомните эти спарринги, провальные при Блохине и весьма оптимистичные при Фоменко.

В товарняке с Мальтой наш тренерский штаб экспериментировал и делал выводы. Как показала игра с Финляндией, достаточно верные. Шевченко доверился Матвиенко и Малиновскому, решил оставить в запасе Кучера (чьи мысли наверняка заняты поиском клуба), забраковал идею с Коваленко на левом фланге. Нормальный рабочий процесс.

Два разных тайма

"Наш бедный край угрюм и сер" — самокритичная строчка из гимна Финляндии идеально подходила к игре сборной Украины в первом тайме. Более точная характеристика: у нашей команды не было видно желания победить. Минимум обостряющих передач, слабая активность флангов, неудачные действия Селезнева впереди. Оправдать эту пассивность невозможно.

"Он расцветет, твой бедный цвет, стряхнув позор оков" — это снова финский гимн и, к нашему счастью, куда более яркий второй тайм в исполнении сборной Украины. Корректировки в перерыве сработали. Команда опустила мяч вниз, а игроки начали чаще забегать за спины центрбекам хозяев, что привело к быстрому голу. Положительно сказалась и замена нападающего – к слову, выход Беседина вместо Селезнева был плановым. Мощный Евгений больше часа толкался с защитниками, и свежему Беседину было проще отрываться от уставших соперников.

Пожелаем нашей сборной чаще прибавлять во вторых таймах, а также реже садиться к своим воротам после гола. Контратаки – наша излюбленная стихия, но чересчур акцентированное стремление удержать нужный счет приводит к досадным ситуациям, как гол Похьянпало.

Сборная продолжает обновляться

Весь нынешний отбор проходит под девизом обновления. Шевченко не боится доверять молодежи даже в официальных матчах, новых лиц много, и они уже играют важную роль. Беседин претендует на звание основного форварда, победный гол в Тампере – важная ступенька в его карьере. Прогресс Артема впечатляет, это уже не тот малозаметный парень из кризисного Металлиста.

Приятным нововведением стал выход Малиновского, самого успешного нашего легионера. Руслану еще необходимо приспособиться к игре сборной, но его нестандартные решения порадовали. Несколько дальних ударов в первом тайме, отличный рывок при первом голе – с пониманием игры у центрхава Генка всё в порядке.

Ордец, Матвиенко, Малиновский, Шепелев, Беседин – эти игроки год назад даже не рассматривались как кандидаты на поездку во Францию (лишь Ордец был в резервном списке). Изменения существенны, а перестройка легкой не бывает.

Ищем диспетчера

Игровых проблем у сборной – масса. Едва ли не важнейшей из них является отсутствие в центре поля футболиста, качественно связывающего оборону с нападением и умеющего развернуть игру с фланга на фланг. Снова имеются вопросы по игре Коваленко. Прозвище "пешеход" категорически неуместно, перемещается он активно, а вот принятие решений дается ему сложнее. К тому же, Виктора ставят вглубь поля, хотя его позиция – атакующий полузащитник. Если в Шахтере это вызвано дисквалификацией Фреда, то в сборной, видимо, нежеланием менять расстановку. Коваленко снова не вписался в игру.

Стоило ли отказываться от Зинченко? Вопрос дискуссионный, всё же он завалил сезон в ПСВ, не оправдав надежд, и его нынешняя форма вызывает обоснованные сомнения. Увы, выбор креативных игроков ограничен. Наиболее перспективным кандидатом в диспетчеры смотрится Малиновский. Время, практика, доверие тренеров и партнеров, а также отсутствие травм – необходимые условия для того, чтобы Руслан стал ключевым игроком сборной.

Если не Коно, то кто?

Перехваленный, самоуверенный, ленивый – самые неприглядные характеристики сыпались на Коноплянку по ходу минувшего сезона. Всё это, по большому счету, верно, но ничуть не отменяет талантов Жени, а также низкой конкуренции на левом фланге полузащиты (Коваленко там пробовали не от хорошей жизни). Коноплянка – один из немногих игроков сборной, умеющих создавать моменты на голом классе. Иногда – для соперника, как в дивном эпизоде с проходом и пасом под удар Пукки.

Альтернатива "баночнику" Шальке? Запасной игрок Динамо Цыганков и представитель Зари Петряк – луганчане, напомним, весной сдали по сравнению с осенью. Любопытным вариантом был бы полный отказ от крайних полузащитников и переход на модную схему с тремя центрбеками: Ярмоленко в таком случае играл бы на той же позиции, что и в Динамо, а левый полузащитник не понадобился бы вовсе. Контраргумент: опасения за левый фланг никуда не исчезнут, ведь тогда по всей бровке действовал бы Матвиенко или Соболь, оба мало играли на высоком уровне. Проблем от такого перехода больше, чем выгод. Тренерский штаб сборной упорно наигрывает 4-1-4-1 (если точнее: 4-1-2-2-1) и не собирается сворачивать с этого пути. Последовательность – не худшее качество.

Ракицкий – серьезная потеря

С Турцией Ярослава будет не хватать. Обидная срезка в каркас своих ворот – единичный случай, объективно же Ракицкий является одним из сильнейших игроков сборной. Он обладает уникальным для нашего футбола длинным пасом, зачастую атаки команды начинаются с диагоналей от Ярика. Его видению поля позавидует любой украинский центрхав (а прострелу на Беседина – Ярмоленко или Коноплянка), скорость же необходима при контрвыпадах соперника. Матч с Турцией, вероятно, будет проходить на встречных курсах, и тут качества Ракицкого окажутся незаменимы. Дополнительная сложность: форма Кучера и Хачериди. Где и как они будут играть в сентябре? Это к разговору о трех центрбеках – у нас и двое набираются с трудом.

Осень будет жаркой. Борьба в отборе только начинается, и обновленной сборной Украины еще предстоит пройти закалку сложнейшими матчами. Победа над Финляндией точно не окажется самым запоминающимся поединком отбора, зато она – тот кирпичик, без которого рухнет всё здание.