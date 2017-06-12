ЧМ-2018. Отбор

Сборная Ирана стала второй командой после Бразилии, завоевавшей путевку в финальный турнир чемпионата мира 2018 года.

Обыграв сборную Узбекистана со счетом 2:0, национальная команда Ирана, которую возглавляет Карлуш Кейруш, набрала 20 очков и за два тура до финиша обеспечила себе минимум второе место в группе А третьего раунда отборочного турнира ЧМ-2018 в Азии и, соответственно, прямую путевку в финальный турнир мундиаля.

В азиатском отборочном турнире первые две команды из групп А и В получают прямые путевки в финальный турнир ЧМ-2018, а третьи разыграют право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

В данный момент в группе А второе место занимает Корея (13 очков), а третье – Узбекистан (12). При этом ни Сирия (8), ни Китай (5), ни Катар (4) еще не потеряли шансов на путевку в финал. А вот в группе В места с первого по третье занимают Япония, Саудовская Аравия и Австралия, набравшие по 16 очков. Теоретические шансы на участие в мундиале сохраняет ОАЭ (9 очков), а Ирак (4) и Таиланд (1) уже простились со своими надеждами.