ЧМ-2018. Отбор

Португальский нападающий назвал своего приемника в национальной команде.

"Когда я завершу карьеру, сборная Португалии будет в хороших руках, потому что у нее уже есть отличный нападающий. Это Андре Силва", — сказал Роналду в интервью Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в квалификации ЧМ-2018 Андре Силва сыграл в 6 матчах, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.

Ранее Football.ua сообщал о том, что Андре Силва стал игроком Милана.

По информации итальянских СМИ трансфер форварда оценивается в 38 миллионов евро. В 32 матчах чемпионата Португалии Силва в нынешнем сезоне забил 16 голов и сделал 5 ассистов.