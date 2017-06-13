ЧМ-2018. Отбор

Соперником новозеландцем в финальном матче отборочного цикла на чемпионат мира 2018 станут Соломоновы острова.

Состоялся последний матч третьего этапа отбора на чемпионат мира в зоне Океании.

Сборная Соломоновых Островов, чтобы пройти в финал отбора, должна была не проиграть команде из Папуа-Новой Гвинеи.

Начало матча сложилось для островитян сложилось не лучшим образом. Уже на 18-й минуте Папуа-Новая Гвинея повела в счете. Однако вскоре их защитник заработал пенальти и увидел перед собой красную карточку, чем очень усложнил жизнь команде.

Соломоновы Острова наказание реализовали, а в конце первого тайма забили и второй гол. Больше голов в этом матче зрители не увидели, что позволило хозяевам выйти в финальный матч отбора.

Там им придется встретится с Новой Зеландией, которая уверенно выиграла свою группу, набрав 10 очков в четырех матчах.

Отметим, что победитель финального матча будет бороться за выход на ЧМ-2018 в стыковом матче против сборной, которая займет пятое место в южноамериканском отборе.