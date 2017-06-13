ЧМ-2018. Отбор

Скандинавские сборные не выявили сильнейшего в товарищеском матче.

Cборная Швеции на выезде сыграла вничью с командой Норвегии. За хозяев забил Мохамед Эльюнусси, у гостей свое имя на табло Самуэль Арментерос.

Норвегия – Швеция 1:1

Голы: Эльюнусси, 44 – Арментерос, 81

Норвегия: Нюланд — Свенссон, Флу, Ховланд, Дэли (Алеэсами, 83) — Нордтвейт (Вальсвик, 46), Берге (Сельнэс, 46), Троннсен, Эльюнусси, Маарс (Эльюнусси, 56) — Тофт-Содерлунд (Омоиджуанфо, 46).

Швеция: Нордфельдт — Крафт, Хеландер, Янссон (Юханссон, 70), Хильемарк (Роден, 68) — Хульт, Ларссон, Классон, Ларссон (Форсберг, 69), Гвидетти (Арментерос, 68) — Нюман.

Предупреждения: Свенссон, Троннсен.