ЧМ-2018. Отбор
Скандинавские сборные не выявили сильнейшего в товарищеском матче.
Сбоорная Норвегии не cмогла обыграть Швецию, Getty Images
13 июня 2017, 23:12
Cборная Швеции на выезде сыграла вничью с командой Норвегии. За хозяев забил Мохамед Эльюнусси, у гостей свое имя на табло Самуэль Арментерос.
Норвегия – Швеция 1:1
Голы: Эльюнусси, 44 – Арментерос, 81
Норвегия: Нюланд — Свенссон, Флу, Ховланд, Дэли (Алеэсами, 83) — Нордтвейт (Вальсвик, 46), Берге (Сельнэс, 46), Троннсен, Эльюнусси, Маарс (Эльюнусси, 56) — Тофт-Содерлунд (Омоиджуанфо, 46).
Швеция: Нордфельдт — Крафт, Хеландер, Янссон (Юханссон, 70), Хильемарк (Роден, 68) — Хульт, Ларссон, Классон, Ларссон (Форсберг, 69), Гвидетти (Арментерос, 68) — Нюман.
Предупреждения: Свенссон, Троннсен.