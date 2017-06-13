ЧМ-2018. Отбор
В товарищеском матче между сборными Франции и Англии судья использовал видеоповтор.
Удаление Варана, Getty Images
13 июня 2017, 23:39
На 47-й минуте товарищеской встречи между Францией и Англией итальянский судья Давиде Масса благодаря использованию видеоповтора удалил защитника Варана и назначил пенальти в ворота сборной Франции.
Отметим, что пенальти реализовал форвард англичан Харри Кейн и сравнял счет в матче (2:2).
Добавим, последняя встреча между этими сборными проходила в ноябре 2015-го года тоже на Уэмбли — тогда англичане победили со счетом 2:0, голы на счету Алли и Руни.