ЧМ-2018. Отбор

Подопечные Дидье Дешама в ярком поединке сумели сломить сопротивление англичан, одержав красивую победу (3:2).

Отчетный поединок проходил на главном стадионе Франции – Стад де Франс. На трибунах царила великолепная атмосфера, национальный гимн Англии пели даже французские фанаты и чиновники – в знак поддержки англичан, которые пострадали в результате недавних терактов в Манчестере и Лондоне. Все очень давно привыкли к тому, что у этих двух наций непростые отношения во всех направлениях, включая футбол, но сегодня все было по-дружески, болельщики были на одной стороне друг с другом.

С первых минут матча сборная Трех Львов выглядела более уверенно, нежели хозяева, постепенно наращивая темп игры, но без создания опасных моментов. Но первая атака подопечных Саутгейта сразу же оказалась голевой – Стерлинг принял мяч после заброса в штрафную, дождался забега Бертранда и отдал тому пас на ход пяткой, Райан прострелил во вратарскую, откуда Кейн без труда отправил мяч в сетку – 0:1.

Подопечные Дешама не сразу пришли в себя после пропущенного гола – сборная Трех Львов продолжала контролировать мяч. Но все же французы сумели перехватить преимущество и сравнять счет – на 22-й минуте Погба выполнил навес в штрафную на Жиру, Оливье пробил головой с отскоком от газона, Хитон в кошачьем прыжке сумел парировать удар, но первым на добивании подоспел Самуэль Умтити, вогнав мяч в сетку гостевых ворот – 1:1.

После восстановления паритета команды поочередно угрожали воротам друг друга – прекрасные моменты были у Дайера и Мбаппе, но им так не удалось вывести свою сборную вперед. Зато смог Джибриль Сидибе – Дембеле совершил один из множественных слаломных проходов (Усман терзал оборону англичан на протяжении всего матча, проведя очень сильный поединок и сделав серьезную заявку на то, чтобы всерьез и надолго стать основным в составе Ле Блё) и пробил в дальний угол, Хитон снова вытянулся в струнку и отразил этот удар, но снова пропустил гол с добивания, в этот раз от Сидибе – 2:1.

Второй тайм начался ошеломляюще для хозяев – уже на 46-й минуте Кейн упал в чужой штрафной после контакта с Вараном, прозвучал свисток Массы, который указал на «точку». Но после этого он в течение минуты дожидался подсказки от ассистента, который занимался видеоповторами (он находился не около футбольного поля, а в помещении), и не изменил своего решения, еще и наградив красной карточкой Рафаэля Варана за фол последней надежды. Кейн подошел к мячу и уверенно развел Льориса и мяч по разным углам – 2:2.

Казалось, что удаление серьезно повлияет на шансы Синих вырвать победу или, хотя бы, создавать голевые моменты, но все оказалось наоборот – будучи в численном меньшинстве Ле Блё действовали намного увереннее подопечных Саутгейта, не давая тем поводов рассчитывать на победу. Французы то и дело создавали опасные выпады один за одним, среди них выделялся момент Мбаппе – Килиан после передачи Канте убрал Кэхилла на замахе и сильно пробил по воротам Батленда, но мяч предательски угодил в перекладину. Все же подопечные Дидье Дешама добились своего – на 78-й минуте Мбаппе получил пас от Погба у входа в штрафную и отдал мяч на набежавшего Дембеле, который послал игровой снаряд в дальнюю шестерку, забив гол, который он сегодня определенно заслужил своей игрой – 3:2.

Сборная Франции уверенно довела матч до финального свистка Давиде Массы, который зафиксировал победу хозяев поля. Отчетный поединок оказался очень захватывающим с множеством ярких эпизодов, как у одних ворот, так и у других. Но все же ярче выглядели именно французы, которые владеют внушительной россыпью талантов и должны стать грозной силой на мировых и континентальных форумах. После сегодняшнего матча футболисты могут готовиться к заслуженному отпуску после изнурительного футбольного сезона, мы будем наблюдать за ними уже в сезоне следующем.

Франция — Англия 3:2

Голы: Умтити, 22, Сидибе, 43, Дембеле, 78 — Кейн, 9, 48 (с пенальти)

Франция: Льорис — Сидибе (Жалле, 89), Варан, Умтити, Менди (Динь, 21) — Дембеле, Канте, Погба, Лемар — Жиру (Косельни, 52), Мбаппе

Англия: Хитон (Батленд, 46) — Триппьер (Лаллана, 76), Джонс (Крессвелл, 82), Кэхилл, Бертранд (Уокер, 46) — Стоунз, Дайер - Окслейд-Чемберлен, Алли, Стерлинг — Кейн

Препупреждения: Стоунз, Алли

Удаление: Варан, 47 (фол последней надежды)