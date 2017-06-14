ЧМ-2018. Отбор
Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции состоится в Харькове.
Украина и Турция сыграют в Харькове, ФФУ
14 июня 2017, 14:30
Матч седьмого тура группового этапа квалификации на ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции состоится в Харькове. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Встреча пройдет 2 сентября на стадионе Металлист. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Турнирное положение в группе І: Хорватия — 13 очков, Исландия — 13, Турция — 11, Украина — 11, Финляндия — 1, Косово — 1.
В 7-м туре также сыграют Финляндия — Исландия и Хорватия — Косово.