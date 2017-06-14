ЧМ-2018. Отбор
Нападающий Тоттенхэма и сборной Кореи Сон Хын Мин получил перелом в отборочном матче ЧМ-2018 против Катара.
Сон Хын Мин, Getty Images
14 июня 2017, 14:55
Во время отборочного поединка ЧМ-2018 в Дохе против сборной Катара нападающий национальной команды Кореи Сон Хын Мин получил травму и был заменен на 35-й минуте. Как сообщила Футбольная ассоциация Кореи, у форварда Тоттенхэма врачи диагностировали перелом правой руки.
Сборная Кореи проиграла со счетом 2:3, но продолжает занимать второе место в группе А отборочного турнира ЧМ-2018 в Азии, дающее право на прямую путевку на мундиаль, опережая на одно очко Узбекистан за два тура до финиша.
В сезоне-2016/2017 Сон Хын Мин провел за Тоттенхэм 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч. За сборную Кореи в минувшем сезоне он сыграл семь матчей, в которых отметился одним голом.