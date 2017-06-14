ЧМ-2018. Отбор

Нападающий Тоттенхэма и сборной Кореи Сон Хын Мин получил перелом в отборочном матче ЧМ-2018 против Катара.

Во время отборочного поединка ЧМ-2018 в Дохе против сборной Катара нападающий национальной команды Кореи Сон Хын Мин получил травму и был заменен на 35-й минуте. Как сообщила Футбольная ассоциация Кореи, у форварда Тоттенхэма врачи диагностировали перелом правой руки.

Сборная Кореи проиграла со счетом 2:3, но продолжает занимать второе место в группе А отборочного турнира ЧМ-2018 в Азии, дающее право на прямую путевку на мундиаль, опережая на одно очко Узбекистан за два тура до финиша.

В сезоне-2016/2017 Сон Хын Мин провел за Тоттенхэм 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч. За сборную Кореи в минувшем сезоне он сыграл семь матчей, в которых отметился одним голом.