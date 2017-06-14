ЧМ-2018. Отбор
ФИФА приняла решение перенести турнир в Катаре с лета на зимние месяцы.
ЧМ в Катаре пройдет зимой, 101greatgoals.com
14 июня 2017, 19:41
ФИФА подтвердила, что Чемпионат мира — 2022 пройдет в ноябре и декабре, вместо привычных летних месяцев.
Решение было принято из-за сложных климатических условий Катара, которые могли бы навредить здоровью игроков.
"Я могу подтвердить решение комиссии, основанное на предложении целевой группы. Да, мы будем играть в ноябре и декабре. Финал состоится 18 декабря", — приводит слова представителя ФИФА Вальтера де Грегорио Euronews.
Температура в Катаре летом может превышать 40 градусов по Цельсию. Изачально ожидалось, что матчи будут проходить на стадионах с активный циркулюцией воздуха, но было принято решение перенести турнир.
Таким образом, европейским чемпионатам предстоит перекроить график ради свободных месяцев для мундиаля.