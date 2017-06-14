ЧМ-2018. Отбор

ФИФА приняла решение перенести турнир в Катаре с лета на зимние месяцы.

ФИФА подтвердила, что Чемпионат мира — 2022 пройдет в ноябре и декабре, вместо привычных летних месяцев.

Решение было принято из-за сложных климатических условий Катара, которые могли бы навредить здоровью игроков.

"Я могу подтвердить решение комиссии, основанное на предложении целевой группы. Да, мы будем играть в ноябре и декабре. Финал состоится 18 декабря", — приводит слова представителя ФИФА Вальтера де Грегорио Euronews.

Температура в Катаре летом может превышать 40 градусов по Цельсию. Изачально ожидалось, что матчи будут проходить на стадионах с активный циркулюцией воздуха, но было принято решение перенести турнир.

Таким образом, европейским чемпионатам предстоит перекроить график ради свободных месяцев для мундиаля.