ЧМ-2018. Отбор

Из-за огромных автомобильных пробок несколько сборных планируют отказаться проживать в столице России.

По информации ESPN, две сборные уже исключили Москву из числа вариантов и рассматривают другие базы — это Англия и Германия.

Сообщается, что главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт с помощниками посищал поединки Кубка Конфедераций, и остались крайне недоволен пробками в Москве.

У сборной Германии пробки — не единственная причина отказа проживания в Москве. Немцы во время выступлений на КК были очень довольны климатом и условиями в Сочи, где и планируют базироваться на ЧМ-2018.

Отметим, что ФИФА выбрала 65 тренировочных баз для 32 участников предстоящего чемпионата мира, 23 из них находятся в Москве.