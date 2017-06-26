ЧМ-2018. Отбор
Из-за огромных автомобильных пробок несколько сборных планируют отказаться проживать в столице России.
По информации ESPN, две сборные уже исключили Москву из числа вариантов и рассматривают другие базы — это Англия и Германия.
Сообщается, что главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт с помощниками посищал поединки Кубка Конфедераций, и остались крайне недоволен пробками в Москве.
У сборной Германии пробки — не единственная причина отказа проживания в Москве. Немцы во время выступлений на КК были очень довольны климатом и условиями в Сочи, где и планируют базироваться на ЧМ-2018.
Отметим, что ФИФА выбрала 65 тренировочных баз для 32 участников предстоящего чемпионата мира, 23 из них находятся в Москве.