ЧМ-2018. Отбор
Форвард сборной Испании Витоло не поможет национальной команде в отборочных матчах ЧМ-2018 против Италии и Лихтенштейна.
Витоло, sefutbol.com
28 августа 2017, 23:05
Форвард Лас Пальмаса Витоло покинул расположение сборной Испании из-за травмы колена, которую он получил на тренировке.
Главный тренер "фурии рохи" Хулен Лопетеги решил вызвать на его место форварда мадридского Реала Лукаса Васкеса.
Сборная Испании сыграет против Италии 2 сентября дома, а выездная встреча с Лихтенштейном состоится 5 сентября.
После шести матчей сборная Испании возглавляет группу G с 16 набранными очками, опережая сборную Италии благодаря разнице мячей.