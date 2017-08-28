Форвард Лас Пальмаса Витоло покинул расположение сборной Испании из-за травмы колена, которую он получил на тренировке.

Главный тренер "фурии рохи" Хулен Лопетеги решил вызвать на его место форварда мадридского Реала Лукаса Васкеса.

Сборная Испании сыграет против Италии 2 сентября дома, а выездная встреча с Лихтенштейном состоится 5 сентября.

После шести матчей сборная Испании возглавляет группу G с 16 набранными очками, опережая сборную Италии благодаря разнице мячей.