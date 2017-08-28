ЧМ-2018. Отбор

Витоло покинул расположение сборной Испании из-за травмы колена

Форвард сборной Испании Витоло не поможет национальной команде в отборочных матчах ЧМ-2018 против Италии и Лихтенштейна.

Витоло, sefutbol.com