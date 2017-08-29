ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо примет участие в играх национальной команды.

В нынешнем сезоне полузащитник не сыграл еще ни одного матча за Ливерпуль, пропустив все три стартовые встречи АПЛ.

Официальной причиной отсутствия Коутиньо в составе является травма спины, однако, бытует мнение, что Филиппе не играет в следствие "бунта" в ходе сложных переговоров о его трансфере между Ливерпулем и Барселоной.

Пока истинная причина отсутствия бразильца в составе "красных" остается до конца неизвестной, английские СМИ сообщают о том, что игрок сыграет за сборную Бразилии в матчах отбора к чемпионату мира-2018. По имеющейся информации, Коутиньо восстановился от травмы спины аккурат к данным играм, но существовало ли повреждение вовсе?

Бразильский доктор Майкл Симони во время медобследования не выявил у Филиппе никаких проблем со здоровьем, а потому полузащитнику было разрешено выйти на поле.

1-го сентября "пентакампеоны" сыграют против сборной Эквадора, а 5-го числа их ожидает противостояние с колумбией.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль не намерен продавать Коутиньо нынешним летом.