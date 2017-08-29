ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов относительно матча отбора на ЧМ-2018 против Турции.

"Сегодня присоединились к команде Ярмоленко и Ракицкий. Ярославу я дал один день выходной, он попросил по личной причине. Ярмоленко был недоступен по личным футбольным причинам, он вернулся, очень хорошо, я рад за него, поздравляю его, важно, что он приехал с хорошим настроением", — рассказывает Шевченко.

"На 95% мне было четко и ясно, какой состав я вызову на предстоящие игры. Позиция нападающего для нас крайне важна, а игроки, которых мы вызвали, не получают достаточно игровой практики, но я не вижу в этой большой проблемы. Оценим их состояние и будем определяться".

"Кроме того есть проблема с правым защитником. Но эту проблему мы можем решить".

"Я рад за Ярмоленко. Это плюс для украинского футбола, еще один представитель в европейском чемпионате. Я желаю от всей души удачи и успеха".

"У нас есть достаточно информации, это не секрет. Наши наблюдатели ездили смотрели игроков сборной Турции. Луческу прекрасно знает украинский футбол. Я с большим уважением к нему отношусь, я желаю ему удачи", — сказал Андрей Шевченко.

Отметим, что матч Украина — Турция состоится в субботу, 2 сентября.