ЧМ-2018. Отбор

Сборная Украины в рамках подготовки к отборочному матчу Чемпионата Мира-2018 провела открытую тренировку на стадионе Металлист. Football.ua представляет подробный репортаж с тренировочного занятия главной команды страны.

Мини-сбор команды Андрея Шевченко перед важнейшими с турнирной точки поединками отбора к мировому первенству 2018 года полноценно начался днем ранее. Футболисты под бдительным взором тренерского штаба провели вечернюю тренировку на стадионе Солнечный, на котором до нынешнего сезона проводил свои домашние поединки клуб первой лиги Гелиос. При этом само занятие имело в большей степени восстановительный характер, и было направлено на улучшение функционального состояния игроков. Разумеется, из своих клубов футболисты прибыли в разных физических и морально-психологических кондициях, и теперь Андрею Шевченко и его помощникам, несмотря на временной цейтнот, необходимо привести данные характеристики игроков к общему знаменателю.

Что касается кадровых новостей, то одним из первых в лагерь главной команды страны прибыл защитник Ворсклы Николай Матвиенко, до этого пропустивший матч своей команды в чемпионате по причине ангины. Впрочем, Николай уже успел восстановиться, и теперь будет полноценно готовиться к матчу с Турцией. А вот подписавший вчера контракт с дортмундской Боруссией Андрей Ярмоленко лишь сегодня прилетел в Харьков.

Именно экс-капитан Динамо наряду с Андреем Шевченко были самыми желанными гостями для собравшихся на трибунах Металлиста болельщиков, для которых тренировка сборной была открытой. Появление Ярмоленко из туннеля стадиона вызвало неподдельный восторг у публики, а журналисты тут же начали задавать Андрею самый животрепещущий вопрос последних дней. К слову, за несколько минут до появления команды на поле, главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию для журналистов, на которой постарался дать развернутые ответы на поставленные вопросы.

После этого игроки и тренерский штаб приступили непосредственно к работе по основному своему профилю. Команда была условно разделена на две группы игроков. В первую вошли футболисты группы атаки, и этот участок работы, что логично, курировал непосредственно Шевченко. В свою очередь, со второй, оборонительной, группой игроков более внимательно наблюдал ассистент главного тренера Мауро Тассотти. К слову, итальянец не раз показывал своим подопечным, как нужно выполнять точные передачи на ход и вообще поразил блестящей для своего возраста физической формой.

После традиционной втягивающей разминки обе условные группы игроков выполняли ряд упражнений на контроль мяча и тактику. Было заметно, что футболисты старались, как губка, впитывать требования тренерского штаба, поражая полнейшей концентрацией на каждом упражнении. Такому настрою позавидовали бы многие команды даже во время официальных матчей!

К слову, зрительская аудитория на западной трибуне Металлиста с каждой минутой все возрастала в количественном плане, и это несмотря на типичную английскую погоду, установившуюся в Харькове в последние дни. Между тем, все усиливающийся дождь не в кое мере не мешал футболистам честно выполнять предлагаемые тренерским штабом упражнения. Одним из самых интересных частей тренировки была, естественно, двухсторонняя игра, причем не на все поле, а — от штрафной до штрафной. Зрители встречали каждый финт или любое удачное действие игроков бурными аплодисментами. Особенно запомнились эмоции на трибунах после фирменного гола в исполнении Евгения Коноплянки. Несмотря на скользкое поле, футболисты подчас поражали высоким уровнем технического мастерства и, что отрадно, минимальным количеством брака в действиях. Кстати, огромный восторг у публики вызвало появление из подтрибунного помещения Мирона Маркевича. Экс-тренер Металлиста успел раздать несколько десятков автографов, и был встречен очень тепло.

Венчала тренировочное занятие сборной Украины традиционная, и, думается, наиболее приятная для таких мероприятий, процедура. Сначала игроки и тренеры выбили на трибуну с болельщиками пару десятков футбольных мячей с автографами футболистов, а затем пришло время селфи с кумирами. Практически каждый игрок сборной успел таким образом осчастливить благодарных зрителей, а Николай Морозюк и Александр Зинченко даже задержались по этой причине у кромки поля. На этом мини-праздник для болельщиков завершился, а главное шоу ожидает их уже 2 сентября. В этот день под пристальным взором 38-летнего шотландского арбитра Вильяма Коллана наша команда постарается обыграть сборную Турции. Будем надеяться, что с этой задачей команда Шевченко справится на отлично.