ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Украины.

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу уверен, что игроки сборной Украины приложат дополнительные усилия ради победы над его командой.

"Мы сразимся с очень хорошо организованной командой, командой, которая лучше готова в физическом плане. В прошлом матче они пробежали на семь километров больше, чем мы", — цитирует Луческу официальный сайт Федерации футбола Турции.

"Мы постараемся не оставлять им свободное пространство, поскольку они умеют им пользоваться. Но, думаю, мы справимся с этой задаче с помощью техники и опыта".

"У меня долгая и давняя история противостояний с ними, поэтому они постараются обыграть меня любой ценой. Я тоже сделаю все возможное ради победы".

"Они знают нас хуже, чем мы их. Украина — очень хорошая команда, но у Турции есть чем ответить. Добиться желаемого результата удается не всегда, но мы сосредоточимся на победе. Украина сделает все, чтобы выиграть этот матч, а мы подойдем к задаче с умом и осторожностью".

"Конечно, Украине больше повезло в том плане, что они сыграют перед 40-тысячной толпой, которая хочет видеть их на Чемпионате Мира в России, но это и наша цель тоже".

Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции состоится в субботу, 2 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.