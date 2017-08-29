ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Украины.
Мирча Луческу, tff.org
29 августа 2017, 22:38
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу уверен, что игроки сборной Украины приложат дополнительные усилия ради победы над его командой.
"Мы сразимся с очень хорошо организованной командой, командой, которая лучше готова в физическом плане. В прошлом матче они пробежали на семь километров больше, чем мы", — цитирует Луческу официальный сайт Федерации футбола Турции.
"Мы постараемся не оставлять им свободное пространство, поскольку они умеют им пользоваться. Но, думаю, мы справимся с этой задаче с помощью техники и опыта".
"У меня долгая и давняя история противостояний с ними, поэтому они постараются обыграть меня любой ценой. Я тоже сделаю все возможное ради победы".
"Они знают нас хуже, чем мы их. Украина — очень хорошая команда, но у Турции есть чем ответить. Добиться желаемого результата удается не всегда, но мы сосредоточимся на победе. Украина сделает все, чтобы выиграть этот матч, а мы подойдем к задаче с умом и осторожностью".
"Конечно, Украине больше повезло в том плане, что они сыграют перед 40-тысячной толпой, которая хочет видеть их на Чемпионате Мира в России, но это и наша цель тоже".
Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции состоится в субботу, 2 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.