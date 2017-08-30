ЧМ-2018. Отбор

Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове перед отборочным матчем ЧМ-2018 против турецкой сборной.

В субботу, 2 сентября, сборная Украины проведет отборочный поединок ЧМ-2018 против одного из своих главных конкурентов – турецкой команды.

Во вторник на поле ОСК Металлист в Харькове команда Андрея Шевченко провела открытую тренировку, за которой с трибун могли наблюдать все желающие.

Матч Украина – Турция начнется 2 сентября в 21:45.