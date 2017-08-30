Поскольку вопрос с попаданием в финальный турнир чемпионата мира 2018 года уже решен, футболисты сборной Бразилии могут спокойно готовиться к встречам с Эквадором и Колумбии, которые ведут отчаянную борьбу за пропуск на мундиаль.

Чтобы как-то развлечься, Неймар и его товарищи по сборной Дани Алвес, Марсело и Тьяго Силва устроили в раздевалке необычный настольный теннис:

 

Fut mesa ⚽️ @thiagosilva_33 @marcelotwelve @danialves Créditos: @filipeluis 🎥

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