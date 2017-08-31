ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Хоффенхайма и сборной Германии Серж Гнабри не поможет немцам в матчах отбора на ЧМ-2018 против сборных Чехии и Норвегии.

Во вторник, 29 августа, Гнабри покинул расположение сборной Германии после того, как получил травму лодыжки.

Таким образом, 22-летний фланговый полузащитник пропустит матчи отбора на ЧМ-2018 против сборных Чехии и Норвегии.

Не исключен вариант, что Гнабри также пропустит матч против Баварии в чемпионате Германии, который состоится 9 сентября. Любопытно, что именно мюнхенский клуб владеет правами на Сержа, который выступает за Хоффенхайм на правах аренды.

Матч Чехия – Германия состоится 1 сентября, а 4-го немцы проведут игру с Норвегией.