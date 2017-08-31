ЧМ-2018. Отбор

Сборная Японии оформила путевку на чемпионат мира в России благодаря победе над Австралией.

В домашнем поединке квалификации к чемпионату мира-2018 японцы уверенно обыграли австралийцев со счетом 2:0 благодаря голам Такумы Асано и Йосуке Идегути.

Таким образом, футболисты Страны Восходящего Солнца набрали 20 очков в 9 матчах, досрочно оформив выход из группы B.

Японцы примут участие в шестом мировом первенстве подряд. Лучшими достижениями азиатской сборной на чемпионатах мира являются выходы в 1/8 финала в 2002 и 2010 годах.

Помимо Японии, путевки на ЧМ-2018 уже добыли Бразилия и Иран. Также в турнире гарантированно примет участие Россия на правах страны-хозяйки.