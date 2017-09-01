ЧМ-2018. Отбор

Football.ua рассказывает о футболистах сборной Турции, которые являются костяком команды.

Нынешний состав сборной Турции довольно неоднороден — времена, когда блистали Арда Туран, Нури Сахин, Эмре Белозоглу и другие — прошли. Прошлое поколение к которым принадлежат такие футболисты как Эмре Белозоглу, Хакан Балта, Сельчук Инан, Мехмет Топал — готовится передать эстафету более молодому поколению. И проблема как раз в том, что в Турции практически нет игроков среднего возраста, которые бы играли за границей. Основная масса игроков от 21 года и до 30 играет в чемпионате Турции. Те же, кто выступает за границей — либо привязан к команде не высокого уровня, как например Айхан, играющий в немецкой Фортуне (2 Бундеслига) или Чаглар Сеюнджу из Фрайбурга. Либо же не проходит в основу, как Арда Туран в Барселоне.

Мы отобрали футболистов, у которых есть опыт игры на самом высоком уровне и которые являются лидерами в своих клубах.

Омер Топрак

Позиция: центральный защитник

Команда: Боруссия Д

Возраст: 28 лет

Еще бы два месяца назад мы бы представляли этого центрбека, как игрока леверкузенского Байера, но этим летом Топрак пошел на повышение и оказался в дортмундской Боруссии, став одноклубником нашего Андрея Ярмоленко. Трансфер обошелся дортмундцам в 12 миллионов евро. Топрак из тех представителей сборной Турции, которые начали играть за сборную исторической родины, поскольку не имели шансов пробиться в сборную Германии, где родились и получили футбольное образование.

Интересно, что Топрак выступал за сборную Германии U-19 на чемпионате Европы 2008 года и немцы тогда стали чемпионами. А уже через три года Омер сыграл первый матч за сборную Турции. Всего на счету Топрака 26 матчей за сборную Турции и два гола. У футболиста просто огромнейший опыт игры в Бундеслиге, где уже в этом сезоне он может провести свой двухсотый матч (38 матчей за Фрайбург и 154 за Байер). Помимо этого Топрак провел 30 матчей за Байер в Лиге чемпионов.

Мехмет Топал

Позиция: центральный защитник/опорный полузащитник

Команда: Фенербахче

Возраст: 31 год

Мехмет один из самых опытных игроков своей команды. Кстати, Турция в целом, довольно возрастная команда. Среди игроков, которые играли в этом отборочном цикле, старше Топала только четыре человека: правый защитник Гекхан Генул, но он травмирован и не приехал в Харьков. Та же ситуация с Бураком Йылмазом — 26 августа в матче с Гезтепе он получил травму и тоже не сыграет с Украиной. Не попал в заявку и центрбек Галатасарая Хакан Балта. Из тех, кто прилетел в Харьков старше Топала только Сельджук Инан.

Топал провел почти всю свою карьеру в Турции за исключением двух сезонов в Валенсии. В Испанию он уезжал как игрок Галатасарая, за который на тот момент провел 123 матча во всех турнирах, а вернулся уже в Фенербахче. Он довольно универсальный футболист и спокойно закрывает две позиции — центрального защитника и опорника. В этом отборе он пять раз выходил на поле в качестве центрального защитника (причем дважды в паре с Омером Топраком) и однажды — как опорник.

После возвращения из Валенсии Топал добавил в результативности. Если, играя за Галатасарай, он забил всего четыре мяча, то в Фенербахче на его счету 18 голов и 17 ассистов.

Почти два года назад на Топала было совершено покушение — его машину обстреляли и спасли футболиста только пуленепробиваемые стекла.

Хакан Чалханоглу

Позиция: атакующий полузащитник

Команда: Милан

Возраст: 23 года

Представитель новой волны турецких талантов — чуть старше Эмре Мора, но все еще имеющий право называться молодым и перспективным. В 18 лет Гамбург купил его у Карлсруе за 2,5 миллиона, а уже через два года, в 2014-ом году продал его в Байер за 14,5 миллиона.

За три года в Байере Чалханоглу, родившийся, кстати, в Германии (Манхейм), забил за 28 голов и отдал 29 голевых передач. Когда уровень футболиста начал обгонять уровень клуба, Байер продал Чалханоглу в Милан за 22 миллиона. Случилось это этим летом. На данный момент Чалханоглу, наверное, лучше других молодых турецких талантов реализовывает свой потенциал.

Если говорить о молодежи, то нельзя не вспомнить о таких парнях как Эмре Мор и Гениз Юндер. Они на три года младше Чалханоглу и делать выводы по ним еще рано. Например, нельзя утверждать, что карьера Мора пошла не так только потому, что этим летом от него отказалась дортмундская Боруссия, продав его в Сельту за 13 миллионов. Именно нынешний сезон будет определяющим для него Мора. А Юндер в прошлом сезоне блистал в Башакшехире (9 голов и 7 ассистов во всех турнирах) и получил приглашение от Ромы. Эти футболисты пока еще преимущественно выходят на замену, но уже в течение следующего года должны стать главными действующими лицами в сборной Турции. Тот же Мор уже сейчас готов полноценно заменить на правом фланге полузащиты Волкана Сена.

Дженк Тосун

Позиция: нападающий

Команда: Бешикташ

Возраст: 26 года

На данный момент Тосун — без вариантов основной форвард Турции, а его главный конкурент — Бурак Йылмаз из Фенербахче, но у него травма.

Тосун, как и многие другие футболисты сборной Турции родился в Германии, и является воспитанником франкфуртского Айнтрахта. Правда, немецкая команда не увидела в нем перспективы, несмотря на то, что в 40 матчах он забил 20 мячей за Айнтрахт U-19, и продала за полмиллиона в Газиентепспор. Там Тосун заиграл сразу — за четыре сезона — 39 голов и 22 ассиста. Ровно три года назад Тосун получил приглашение от Бешикташа. Первые два сезона пошли на адаптацию — он играл не много и забивал не так как обычно — 13 голов за два сезона. А вот в прошлом чемпионате Тосуна наконец-то прорвало — он забил 20 мячей за сезон и стал после Вагнера Лава вторым бомбардиром Суперлиги.

Тосун как раз в отличном для футболиста возрасте — ему 26 лет — сейчас как раз время для стремительного прогресса и получения приглашения из зарубежного клуба. Тем более что площадок для демонстрации таланта у Тосуна хватает — отбор к ЧМ-2018 и групповой этап Лиги чемпионов, где Бешикташ стартует уже через пару недель.

Интересно, что в гол Тосуна в ворота Бенфики был признан лучшим голом Лиги чемпионов сезона 2016/2017 в результате голосования на сайте УЕФА.

Лучший гол Лиги чемпионов-2016/2017

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