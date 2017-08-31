ЧМ-2018. Отбор
Подопечные Фернанду Сантуша ожидаемо расправились с "рыбаками", которые смогли ответить действующим чемпионам Европы одним взятием ворот (5:1).
Криштиану Роналду и Андре Силва, twitter.com/FIFAWorldCup
31 августа 2017, 23:36
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Португалия — Фареры 5:1
Голы: Роналду, 3 , 29 (с пенальти), 64, Карвальо, 58, Оливейра, 84 — Балдвиссон, 38
Португалия: Руй Патрисио — Седрик, Фонте, Пепе, Элизеу — Карвальо, Мариу (Куарежма, 59), Моутиньо (Гомеш, 72), Бернарду Силва — Роналду, Андре Силва (Оливейра, 81)
Фареры: Нильсен Г. — Найес, Грегерсен, Файеро, Давидсен — Ватнхамер (Барталсстову, 66), Якобсен, Балдвиссон, Соренсен — Йонсен (Локин, 80) — Эдмундссон (Йоханнесен, 73)
Предупреждения: Седрик