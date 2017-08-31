ЧМ-2018. Отбор

Форвард мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился хет-триком в матче против сборной Фарерских островов.

Хет-трик в ворота сборной Фарерских островов стал для Криштиану Роналду уже 48-м в карьере.

Форвард сборной Португалии открыл счет на 3-й минуте встречи классным ударом "ножницами", прежде чем реализовать пенальти на 29-й минут встречи и забить третий мяч на 65-й.

32-летний Роналду забил пять хет-триков за сборную Португалии, 42 за мадридский Реал и один за Манчестер Юнайтед.