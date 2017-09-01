ЧМ-2018. Отбор
Предлагаем видеообзор матча отбора чемпионата мира 2018 между Бразилией и Эквадором.
Seleção Brasileira
01 сентября 2017, 09:31
Победой над Эквадором сборная Бразилии гарантировала себе первую строчку в турнирной таблице отборочной группы на ЧМ-2018.
Бразилия – Эквадор 2:0
Голы: Паулиньо, 69, Коутиньо, 76
Бразилия: Алиссон — Дани Алвес, Миранда (Тиаго Силва, 46), Маркиньос, Марсело — Каземиро, Ренато Аугусто (Коутиньо, 59), Паулиньо - Виллиан (Луан, 84), Габриэл Жезус, Неймар.
Эквадор: Бангера - Веласко, Арболеда, Ачильер, Рамирес — А.Валенсия, Нобоа, Киньонес, Мартинес (М.Кайседо, 79) — Гайбор (Касарес, 73) — Э.Валенсия (Х.Кайседо, 73).
Предупреждения: Неймар, Габриэл Жезус, Марсело - Мартинес, Веласко.