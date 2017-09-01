ЧМ-2018. Отбор
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой первый гол за команду.
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01 сентября 2017, 10:13
В матче отбора на чемпионат мира 2018 года сборная Франции встречалась с Нидерландами и одержала разгромную победу со счетом 4:0.
18-летний нападающий Килиан Мбаппе вышел на поле лишь во втором тайме, но успел отметиться голом, который стал для него первым в футболке национальной команды Франции.
Отметим. что ровно за три часа до гола, было объявлено о переходе футболиста в стан ПСЖ.