ЧМ-2018. Отбор

Португалия — Фареры 5:1 Видео голов и обзор матча

Представляем видеообзор матча отбора на чемпионат мира 2018 года между Португалией и Фарерскими островами.

twitter.com/selecaoportugal

Матч, в котором лидер португальцев Криштиану Роналду забил 48-й хет-трик в карьере, завершился разгромом не самого серьезного соперника лучшей команды Европы. Португалия — Фареры 5:1

Голы: Роналду, 3 , 29 (с пенальти), 64, Карвальо, 58, Оливейра, 84 — Балдвиссон, 38 Португалия: Руй Патрисио — Седрик, Фонте, Пепе, Элизеу — Карвальо, Мариу (Куарежма, 59), Моутиньо (Гомеш, 72), Бернарду Силва — Роналду, Андре Силва (Оливейра, 81) Фареры: Нильсен Г. — Найес, Грегерсен, Файеро, Давидсен — Ватнхамер (Барталсстову, 66), Якобсен, Балдвиссон, Соренсен — Йонсен (Локин, 80) — Эдмундссон (Йоханнесен, 73) Предупреждения: Седрик