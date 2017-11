Сборная Бельгии представила основную форму, в которой она будет играть на чемпионате мира.

Комплект выполнен в красном цвете с желтым треугольным орнаментом на груди, который дизайнеры позаимствовали у формы образца 1984 года.

