ЧМ-2018. Отбор
Новинка напоминает форму образца 1984 года.
Новая форма сборной Бельгии
06 ноября 2017, 13:46
Сборная Бельгии представила основную форму, в которой она будет играть на чемпионате мира.
Комплект выполнен в красном цвете с желтым треугольным орнаментом на груди, который дизайнеры позаимствовали у формы образца 1984 года.
Отметим, что в новой форме отсутсвует белая полоса, на которой находятся ромбы.
Напомним, ранее Football.ua сообщал о том, что свою форму на ЧМ-2018 представила сборная Испании.