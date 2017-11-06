ЧМ-2018. Отбор

Новинка напоминает форму образца 1984 года.

Сборная Бельгии представила основную форму, в которой она будет играть на чемпионате мира.

Комплект выполнен в красном цвете с желтым треугольным орнаментом на груди, который дизайнеры позаимствовали у формы образца 1984 года.

Отметим, что в новой форме отсутсвует белая полоса, на которой находятся ромбы.

Напомним, ранее Football.ua сообщал о том, что свою форму на ЧМ-2018 представила сборная Испании.