ЧМ-2018. Отбор

На жеребьевке финального турнира ЧМ-2018 Кубок мира представит Мирослав Клозе.

Лучший бомбардир финальных турниров чемпионата мира Мирослав Клозе, забивший 16 мячей на мундиалях в составе сборной Германии, во время жеребьевки вынесет на сцену Кубок мира — сообщил официальный сайт ФИФА.

Помимо главного трофея чемпионата мира, во время жеребьевки будет также представлен официальный мяч финального турнира. Этим займутся Зинедин Зидан, Хаби Алонсо и Лионель Месси.

Мирослав Клозе, ставший чемпионом мира 2014 года, серебряным призером в 2002-м и бронзовым в 2006-м и 2010 годах, завершил карьеру в 2016 году и сейчас входит в тренерский штаб сборной Германии.

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