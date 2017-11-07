ЧМ-2018. Отбор

Ассистент тренера сборной Ирландии Рой Кин поделился ожиданиями от поединков плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018 против Дании.

Помощник Мартина О’Нилла Рой Кин считает, что сборная Ирландии должна действовать первым номером в матчах плей-офф отбора ЧМ-2018 против датчан.

"Каждый футболист сборной должен чувствовать, что завоевание путевки на чемпионат мира – это то, для чего он родился, — цитирует Кина ВВС. – Финальный турнир — это нечто особенное. Я играл в 1994 году, и до сих пор живу этими воспоминаниями. Понятно, что датчане тоже будут стремиться к победе, но мы не будем подстраиваться под соперника. У нас хватит ума не играть на контратаках, а действовать первым номером".

Рой Кин мог сыграть не только на чемпионате мира 1994 года в США, где он провел все матчи, однако во время подготовки к финальному турниру ЧМ-2002 в Японии и Корее успел перессориться со всем тренерским штабом и некоторыми партнерами по команде, после чего был исключен из состава Миком Маккарти, которой тогда возглавлял сборную Ирландии.

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