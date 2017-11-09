ЧМ-2018. Отбор

Football.ua представляет превью матча плей-офф отбора на ЧМ-2018, в котором Хорватия примет Грецию.

Хорватия — Греция

Четверг, 21:45, Загреб, Максимир. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Субашич – Врсалько, Вида, Ловрен, Пиварич – Модрич, Ракитич – Брозович, Крамарич, Перишич – Манджукич.

Греция: Карнезис – Торосидис, Папастопулос, Пападопулос, Цавеллас – Зека, Самарис, Циолис, Стафилидис – Фортунис – Митроглу.

Не сыграют: … — Манолас.

Судья: Джанлука Рокки (Италия).

После жеребьевки отборочного турнира Хорватия казалась явным фаворитом группы I. Но "клетчатые" откровенно провалили второй круг отбора: поражения от Исландии и Турции, минимальная победа над Косово и ничья с Финляндией – все это привело к отставке Анте Чачича еще до конца отбора.

В последнем туре Хорватии нужно было обыгрывать Украину. С этим заданием подопечные уже Златко Далича справились – киевский дубль Андрея Крамарича вывел их в стыковые матчи.

Греки чуда в группе Н не совершили – а опередить Бельгию можно было лишь чудом. Но свою задачу они выполнили, опередив сборную Боснии и Герцеговины. Стоит отметить надежную оборону эллинов – всего 6 пропущенных мячей за 10 туров (3 из них – от Бельгии) стали залогом успеха для команды Михаэля Скибе. Правда, против хорватов не сыграет основополагающий игрок защиты – Костас Манолас. Он получил желтую карточку за задержку времени на последних минутах встречи 9-го тура. ФИФА посчитала, что игрок Ромы сделал это намеренно, чтобы "обнулить" карточки перед плей-офф и поэтому выписала ему еще один матч бана.

Тренеры говорят:

Златко Далич, Хорватия:

"Мои игроки, у которых чрезвычайно высокий международный опыт, главным образом играют в обороне. Было бы глупо этим не пользоваться.

Хорваты — невероятно опытная команда с такими звездами, как Модрич, Ракитич или Манджукич. Они являются явными фаворитами. Но в групповом матче против Бельгии (1:1) мы уже показали, что умеем добиваться положительного результата, будучи аутсайдерами"

Михаэль Скиббе, Греция:

"Мои игроки, у которых чрезвычайно высокий международный опыт, главным образом играют в обороне. Было бы глупо этим не пользоваться.

Хорваты — невероятно опытная команда с такими звездами, как Модрич, Ракитич или Манджукич. Они являются явными фаворитами. Но в групповом матче против Бельгии (1:1) мы уже показали, что умеем добиваться положительного результата, будучи аутсайдерами"

прогноз 1:0

Евгений Музыка, Football.ua

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