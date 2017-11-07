ЧМ-2018. Отбор

Адвокат нападающего сборной Перу Паоло Геррейро надеется на то, что ФИФА отменит дисквалификацию за положительный допинг-тест.

После того, как в допинг-пробе форварда сборной Перу были обнаружены следы кокаина, ФИФА отстранила Паоло Геррейро от футбола на 30 дней до принятия окончательного решения. Это значит, что экс-нападающий Баварии, ныне выступающий за Фламенго, не сможет помочь своей национальной команде в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018 против Новой Зеландии.

Однако адвокат футболиста Педро Фида считает, что его клиент стал жертвой недоразумения. Герреро никогда не употреблял кокаин, а следы этого наркотика в допинг-пробе могут быть вызваны чаем из листьев коки, который в Южной Америке совершенно легален и используется для снижения негативных эффектов от пребывания в высокогорье — сообщает As.

Все документы, собранные адвокатом, в том числе и заключение специалистов-биохимиков, отправлены в ФИФА с надеждой на быстрое рассмотрение и принятие решения.

Матч Новая Зеландия – Перу состоится в Веллингтоне 11 ноября. Ответный – 16 ноября в Лиме.

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