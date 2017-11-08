ЧМ-2018. Отбор

Букмекеры считают Данию фаворитом в первом матче против Ирландии.

Дания и Ирландия в поединке в Копенгагене постараются создать хороший задел перед ответной встречей, чтобы обеспечить себе шансы на выход на чемпионат мира.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Дании 1,75 1,75 1,75 1,77 Ничья 3,5 3,25 3,6 3,5 Победа Ирландии 5,25 5,5 5,75 5,4

Поединок начнется 11-го ноября в 21:45 по киевскому времени.