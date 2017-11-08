ЧМ-2018. Отбор
Букмекеры считают Данию фаворитом в первом матче против Ирландии.
Никлас Бендтнер, getty images
08 ноября 2017, 10:38
Дания и Ирландия в поединке в Копенгагене постараются создать хороший задел перед ответной встречей, чтобы обеспечить себе шансы на выход на чемпионат мира.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
|
Событие/Букмекерская контора
|
bwin
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William Hill
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Bet365
|
PariMatch
|
Победа Дании
|
1,75
|1,75
|1,75
|1,77
|
Ничья
|
3,5
|3,25
|3,6
|3,5
|
Победа Ирландии
|
5,25
|5,5
|5,75
|5,4
Поединок начнется 11-го ноября в 21:45 по киевскому времени.
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