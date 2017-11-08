Дания и Ирландия в поединке в Копенгагене постараются создать хороший задел перед ответной встречей, чтобы обеспечить себе шансы на выход на чемпионат мира. 

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

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Победа Дании

1,75

 1,75 1,75 1,77

Ничья

3,5

 3,25 3,6 3,5

Победа Ирландии

5,25

 5,5 5,75 5,4

Поединок начнется 11-го ноября в 21:45 по киевскому времени.

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