ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник не поможет хорватам в плей-офф с Грецией.

Полузащитник Фиорентины Милан Бадель получил повреждение в рассположении национальной сборной Хорватии. Об этом сообщает издание Football Italia.

Сейчас игрок вернулся в стан "фиалок". Серьезность травмы и сроки востановления пока неизвестны. Но оба стыковых поединка с греками он точно пропустит.



Напомним, Хорватия сыграет с Грецией в отборе плей-офф к чемпионату мира-2018. Первый матч между командами состоится 10-го ноября.