ЧМ-2018. Отбор

Защитник Карпат Артем Федецкий прокомментировал вызов Сергея Мякушко в национальную сборную.

"Мякушко заслуживает выступать за национальную команду. Он прошел хорошую школу киевского Динамо, является достаточно молодым игроком и имеет все шансы стать основным футболистом сборной Украины", — цитирует Федецкого официальный сайт Карпат.

"Я вижу как он работает на тренировках, насколько выкладывается, заметно его желание прогрессировать, самосовершенствоваться. Думаю, что он однозначно станет усилением для "сине-желтых" и уже в ближайшем матче дебютирует за первую команду страны, да еще и в неравнодушному для него городе – Львове. Уверен, Сергей сможет закрепиться в составе подопечных Андрея Шевченко а и стать игроком основного состава".

"Посвящение? У Сергея достаточно необычный музыкальный вкус, поэтому я догадываюсь, какую песню он выберет для посвящения в сборники. Не буду раскрывать всех тайн, но и самому интересно узнать правильно ли я думаю".

Ранее Football.ua анализировал, кого из впервые вызванных в лагерь сборной игроков стоит попробовать в ближайшем контрольном поединке против Словакии.

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