ЧМ-2018. Отбор

Педставляем вашему вниманию десятку лучших голов европейского отбора на чемпионат мира 2018.

Десятка лучших голов европейского отбора ЧМ-2018 выглядит следующим образом:

- Себастиан Руди (Германия) в поединке против Северной Ирландии;

- Костас Митроглу (Греция) в поединке против Гибралтара;

- Маркус Берг (Швеция) в поединке против Нидерландов;

- Гафуржан Суюмбаев (Казахстан) в поединке против Дании;

- Алешандре Мартинес (Андорра) в поединке против Швейцарии;

- Павел Савицкий (Беларусь) в поединке против Болгарии;

- Оливье Жиру (Франция) в поединке против Швеции;

- Аксель Витсель (Бельгия) в поединке против Гибралтара;

- Александр Ринг (Финляндия) в поединке против Исландии;

- Эмре Джан (Германия) в поединке против Азербайджана.

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