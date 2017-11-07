ЧМ-2018. Отбор
Педставляем вашему вниманию десятку лучших голов европейского отбора на чемпионат мира 2018.
Аксель Витсель, Photo News
07 ноября 2017, 21:57
Десятка лучших голов европейского отбора ЧМ-2018 выглядит следующим образом:
- Себастиан Руди (Германия) в поединке против Северной Ирландии;
- Костас Митроглу (Греция) в поединке против Гибралтара;
- Маркус Берг (Швеция) в поединке против Нидерландов;
- Гафуржан Суюмбаев (Казахстан) в поединке против Дании;
- Алешандре Мартинес (Андорра) в поединке против Швейцарии;
- Павел Савицкий (Беларусь) в поединке против Болгарии;
- Оливье Жиру (Франция) в поединке против Швеции;
- Аксель Витсель (Бельгия) в поединке против Гибралтара;
- Александр Ринг (Финляндия) в поединке против Исландии;
- Эмре Джан (Германия) в поединке против Азербайджана.
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