ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о своих ожиданиям от чемпионата Мира-2018.

Напомним, что сборная Аргентины сыграет товарищеский матч со сборной России 11-го ноября в Москве.

"Надеюсь, нас научили трудности во время квалификации к чемпионату мира. Мы хотим построить команду, которая сумеет хорошо выступить в России. Месси и другие игроки сборной Аргентины получат еще одну возможность выиграть международный турнир. Многое будет зависеть от того, как команда подготовится к турниру. Он станет последним шансом нынешнего поколения Месси", — цитирует Маскерано аргентинский сайт TyC Sport.

Отметим, что аргентинцы смогли пробиться в финальную стадию мундиаля только в последнем матче отбора.