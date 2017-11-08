ЧМ-2018. Отбор

Football.ua представляет вашему вниманию краткий путеводитель по стыковым матчам европейского отбора к ЧМ-2018

Во вторник, 17-го октября в Цюрихе состоялась жеребьевка матчей плей-офф европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года, в ней приняли участие восемь национальных сборных. Северная Ирландия сыграет со Швейцарией, Хорватия с Грецией, Дания с Ирландией, а Швеция с Италией.

Матчи европейской квалификации пройдут с 9 по 14 ноября.

Межконтинентальные стыковые матчи:

Гондурас — Австралия (10-го и 15-го ноября)

Новая Зеландия — Перу (11-го и 15-го ноября)

Европейские стыки:

Северная Ирландия — Швейцария (9-го и 12-го ноября)

Хорватия — Греция (9-го и 12-го ноября)

Швеция — Италия (10-го и 13-го ноября)

Дания — Ирландия (11-го и 14-го ноября)

Все европейские поединки начнутся в 21:45, кроме воскресного матча Швейцария — Северная Ирландия. Там начало матча запланировано на 19:00.

Где смотреть матчи?

Официальным транслятором европейской квалификации отбора к ЧМ-2018 в Украине являются телеканалы Футбол 1/Футбол 2, также за всеми стыковыми матчами вы сможете наблюдать на Football.ua в текстовой онлайн-трансляции.

Команды, которые уже точно поедут в Россию:

От Европы будет представлено 9 победителей отборочного раунда плюс Россия, как хозяйка турнира. Также уже известны обладатели 13 из 18 заветных путевок для национальных команд из других конфедераций.

УЕФА: Россия (хозяева), Англия, Бельгия, Германия (чемпион), Исландия, Испания, Польша, Португалия, Сербия, Франция.

Другие конфедерации: Аргентина, Бразилия, Египет, Иран, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Нигерия, Панама, Саудовская Аравия, Уругвай, Южная Корея, Япония. Еще три участника от Африки определятся в ноябре.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 состоится 1-го декабря в Кремлевском двореце в Москве. Все национальные сборные разобьются на четыре корзины в соответствии с рейтингом ФИФА на октябрь 2017 года. Сборная России автоматически займет первую позицию в группе А.

В первой корзине также будут Германия, Португалия, Бельгия, Польша, Франция и Испания. Отметим, что в одной группе может оказаться не более двух представителей Европы и только один представитель другой конфедерации.

Финальная стадия чемпионата мира-2018 пройдет с 14-го июня по 15-е июля.