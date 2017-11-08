ЧМ-2018. Отбор

Капитан сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал вызов новичков в стан национальной команды.

В пятницу, 10-го ноября, во Львове состоится товарищеский матч Украина – Словакия.

"Новички заслужили вызов в национальную сборную. Сейчас им нужна поддержка. Первый раз попасть в сборную – это волнение и большая ответственность. Мы им должны помочь, а это футблисты хорошего уровня", — заявил Ротань в эфире телеканалу Футбол 1.

Ранее Football.ua анализировал, кого из впервые вызванных в лагерь сборной игроков стоит попробовать в ближайшем контрольном поединке против Словакии.

Напомним, наставник сборной Украины Андрей Шевченко продолжит сотрудничество с федерацией футбола. За продолжение работы с легендарным нападающим в ФФУ проголосовали единогласно.