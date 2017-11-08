ЧМ-2018. Отбор

Во Львове состоится товарищеский матч Украина — Словакия.

Защитник сборной Украины Богдан Бутко поделился мнением о вызове новичков в ряды национальной команды.

"Пока нет официальных игр — это шанс для дебютантов. Кто-то сейчас может выстрелить и играть потом 10 лет в сборной. Конкуренция – это хорошо. Чем больше хороших футболистов в команде — тем лучше", — заявил Бутко в эфире Футбол 1.

Ранее Football.ua анализировал, кого из впервые вызванных в лагерь сборной игроков стоит попробовать в ближайшем контрольном поединке против Словакии.

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