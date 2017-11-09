ЧМ-2018. Отбор

В преддверии первого стыкового матча между сборными Северной Ирландии и Швейцарии представляем вашему вниманию историю противостояний этих команд.

Сегодня, 9 октября, в Белфасте пройдет первый поединок между национальными сборными Северной Ирландии и Швейцарии. Победитель двухматчевого противостояния уже летом отправится на чемпионат мира в Россию, тогда как проигравший останется ни с чем.

Ранее Football.ua представлял превью этой интригующей встречи, а теперь давайте ознакомимся с историей противостояний этих коллективов.

Сборные Северной Ирландии и Швейцарии до этого встречались всего три раза. Один поединок был товарищеским и датирован 2004-м годом, а два других прошли в рамках квалификации к чемпионату мира 1966 года.

Тогда североирландцы обыграли Швейцаров дома со счетом 1:0, а на выезде уступили 1:2. В то время из группы выходил лишь один коллектив и им стала как раз швейцарская сборная. Северная Ирландия отстала всего на один бал и была вынуждена довольствоваться вторым местом.

14 октября, 1964 год, Уиндзор Парк, Белфаст.

Северная Ирландия — Швейцария 1:0

Гол: Джонни Кроссан, 46 (с пенальти)

14 ноября, 1964 год, Стад Олимпик де ля Понтез, Лозанна.

Швейцария — Северная Ирландия 2:1

Голы: Рене-Пьер Кентен, 29, Кеби Кун, 34 — Бест, 31

18 августа, 2004 год, Лозанна.

Швейцария - Северная Ирландия 0:0