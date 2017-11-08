ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Зари Александр Андриевский поделился мнением о своем вызове в сборную Украины.

Главный тренер сборной Украины вызвал на товарищеские матчи пять новичков – Александра Андриевского, Юрия Коломойца, Сергея Мякушко, Александра Сватка и Артема Шабанова.

"Неожиданно было узнать о вызове в национальную команду. Очень обрадовался. Я уверен в своих силах и буду доказывать это на поле. Для меня было неожиданно узнать, что получил вызов в сборную. Способен я помочь команде или нет - решать главному тренеру", — заявил Андриевский в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, полузащитник Зари Александр Андриевский признан лучшим по итогам октября.

В пятницу, 10-го ноября, во Львове состоится товарищеский матч Украина – Словакия.