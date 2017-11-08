ЧМ-2018. Отбор

Нападающий киевского Динамо поможет сборной в предстоящих квалификационных встречах.

Форвард национальной сборной Украины Артем Беседин поможет молодежной команде во встречах против Англии и Шотландии.

Нападающий Динамо сначала был вызван в команду Александра Головко, но из-за повреждения Артема Кравца Андрей Шевченко был вынужденвызвать Артема Беседина в главную команду. Форвард успел провести несколько тренировок с национальной сборной и по решению тренерского штаба отправлен на усиление молодежной сборной.

В понедельник, 6-го ноября, молодежная сборная Украины начала подготовку к квалификационным матчам Евро-2019 против Англии и Шотландии