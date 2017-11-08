ЧМ-2018. Отбор
Нападающий киевского Динамо поможет сборной в предстоящих квалификационных встречах.
Артем Беседин (слева), ФФУ
08 ноября 2017, 15:07
Форвард национальной сборной Украины Артем Беседин поможет молодежной команде во встречах против Англии и Шотландии.
Нападающий Динамо сначала был вызван в команду Александра Головко, но из-за повреждения Артема Кравца Андрей Шевченко был вынужденвызвать Артема Беседина в главную команду. Форвард успел провести несколько тренировок с национальной сборной и по решению тренерского штаба отправлен на усиление молодежной сборной.
В понедельник, 6-го ноября, молодежная сборная Украины начала подготовку к квалификационным матчам Евро-2019 против Англии и Шотландии