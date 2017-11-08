ЧМ-2018. Отбор

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек не считает возможное отсутствие Италии на ЧМ-2018 трагедией.

Многие специалисты считают, что финальный турнир чемпионата мира 2018 года без сборной Италии проиграет, однако экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек, проигравший с "ле бле" в финале ЧМ-2006 "скуадре адзурре" в серии пенальти, с ними не согласен.

"Если не будет Италии, то никакой трагедии не произойдет, разве что для поклонников этой команды, — заявил Доменек. – Совсем недавно все с ужасом ждали, что произойдет, если не пройдет Аргентина… Но почему не говорить о трагедии, если не пройдет Швеция? На чемпионате мира сыграют те, кто заслужил и еще заслужит это право".

Матчи плей-офф ЧМ-2018 между Италией и Швецией состоятся 10 ноября в Сольне и 14 ноября в Милане.

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