ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не сомневается в победе над Швецией.

Накануне матчей плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018 против Швеции защитник "скуадры адзурры" объяснил официальному сайту ФИФА, почему его команда сильнее соперника.

"В плей-офф нас ждут два сложных матча против сильного соперника, — сказал Бонуччи. – Шведы подтвердили свой класс, сумев в групповом раунде опередить сборную Нидерландов. Но сборная Италии просто обязана пробиться на мундиаль. Потеря Ибрагимовича не стала фатальной для шведской команды, она стала более сплоченной. Наверняка шведы готовы преподнести сюрприз и не будут отсиживаться в обороне".

"В этих матчах нам надо продемонстрировать все те качества, которые всегда приносили нам успех. Мы должны быть единым коллективом, биться друг за друга, сохранять хладнокровие и проявить полную самоотдачу. После чемпионата мира 1958 года "скуадра адзурра" не пропустила ни одного финального турнира, но это не оказывает на нас дополнительного давления. Мы просто понимаем важность двух оставшихся матчей квалификационного турнира и постараемся сделать этот последний шаг на пути к мундиалю".

Матчи плей-офф ЧМ-2018 между Италией и Швецией состоятся 10 ноября в Сольне и 14 ноября в Милане.

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