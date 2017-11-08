ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе отметил, что в стыковых матчах ЧМ-2018 против Хорватии его команда сделает ставку на оборону.
Михаэль Скиббе, Getty Images
08 ноября 2017, 20:51
Михаэль Скиббе считает, что сборная Греции будет аутсайдером в стыковых матчах чемпионата мира против Хорватии.
"Мои игроки, у которых чрезвычайно высокий международный опыт, главным образом играют в обороне. Было бы глупо этим не пользоваться", — заявил Скиббе.
"Хорваты — невероятно опытная команда с такими звездами, как Модрич, Ракитич или Манджукич. Они являются явными фаворитами. Но в групповом матче против Бельгии (1:1) мы уже показали, что умеем добиваться положительного результата, будучи аутсайдерами".
Матч между сборными Хорватии и Греции состоится в четверг, 9 ноября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
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